Λεωφορεία: Χωρίς τηλεματική και σήμερα οι στάσεις - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Snapshot Το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ είναι εκτός λειτουργίας για τρίτη συνεχόμενη ημέρα λόγω βλάβης.

Οι πίνακες ανακοινώσεων σε εκατοντάδες στάσεις και η εφαρμογή του ΟΑΣΑ σε κινητά δεν παρέχουν ενημέρωση στους επιβάτες.

Η βλάβη ξεκίνησε τις πρώτες ώρες της Πέμπτης και συνεχίζει να επηρεάζει τις υπηρεσίες ενημέρωσης.

Ο ΟΑΣΑ διαβεβαιώνει ότι τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ διεξάγονται κανονικά παρά την απουσία τηλεματικής. Snapshot powered by AI

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, γεγονός που ταλαιπωρεί τους χιλιάδες επιβάτες των λεωφορείων και των τρόλεϊ της Αττικής, οι οποίοι δεν έχουν καμία ενημέρωση για τα δρομολόγια.

Η βλάβη που υπάρχει από τα ξημερώματα της Πέμπτης, έχει θέσει εκτός λειτουργίας τόσο τους πίνακες ανακοινώσεων που υπάρχουν σε εκατοντάδες στάσεις όσο και την εφαρμογή του ΟΑΣΑ για κινητά τηλέφωνα.

ΟΑΣΑ: Δεν επηρεάζεται η συχνότητα των δρομολογίων

Από την πλευρά του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ανακοίνωση ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. «Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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