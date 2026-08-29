Το Newsbomb στο Chios Festival: Η Χίος υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β’

Snapshot Το 5ο "The Chios Festival" πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της UNESCO και του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με στόχο να αναδείξει τη Χίο ως πολιτιστικό κέντρο του Βορείου Αιγαίου.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β’ τιμήθηκε στη Χίο ως επίτιμος προσκεκλημένος, με εκδήλωση που αναδείκνυε τους ιστορικούς δεσμούς της Χίου με την Αλεξάνδρεια και το ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου στην Αφρική.

Ο Πατριάρχης τόνισε την ανθρωπιστική αποστολή του Πατριαρχείου, η οποία περιλαμβάνει στήριξη ορφανών, ασθενών, εκπαίδευση και κοινωνική φροντίδα σε όλη την αφρικανική ήπειρο.

Στην εκδήλωση απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στον Δημήτρη Μελισσανίδη για την προσφορά του στον Ποντιακό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.

Ο Θεόδωρος Β’ υπογράμμισε την προσωπική του επιθυμία να αφήσει αποτύπωμα στην καρδιά των παιδιών που συναντά, ενώ επιστρέφει στην Αφρική για να συνεχίσει το ιεραποστολικό έργο. Snapshot powered by AI

Το Newsbomb βρίσκεται στη Χίο και καλύπτει το 5ο "The Chios Festival", τη μεγάλη πολιτιστική διοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία φέτος συμπληρώνει πέντε χρόνια παρουσίας. Ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος αποτέλεσε η τιμητική εκδήλωση για τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β’, στο ιστορικό Castelli.

Το επετειακό φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 25 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της UNESCO και του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Φέρει την υπογραφή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, Δήμητρας Μουτζούρη, με στόχο να αναδείξει τη Χίο σε σημείο πολιτιστικής αναφοράς για το Βόρειο Αιγαίο.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’ με την κα Δέσποινα Γιαννακοπούλου

Οι δράσεις του αναπτύσσονται σε εμβληματικά σημεία του νησιού, από τη Βολισσό και το Castelli έως το Κάστρο της Χίου, τον Άγιο Γεώργιο Συκούση και τον Ανάβατο. Το πρόγραμμα συνδυάζει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, εικαστικές εκθέσεις, μουσικοθεατρικά αναλόγια και ημερίδες με θεματικές από την επιστήμη και την ακαδημαϊκή έρευνα έως τη ναυτιλία, την επιχειρηματικότητα και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Η κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου

Το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχθηκε με θερμή εκδήλωση τιμής τον Πατριάρχη Θεόδωρο Β’, ο οποίος βρέθηκε στη Χίο ως επίτιμος προσκεκλημένος της διοργάνωσης.

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος Β’

Η παρουσία του Προκαθημένου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στη βραδιά, που κινήθηκε γύρω από τους ιστορικούς δεσμούς της Χίου με την Αλεξάνδρεια, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό της Αφρικής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε ντοκιμαντέρ και αναδείχθηκε το εκτεταμένο ιεραποστολικό και ανθρωπιστικό έργο του Πατριαρχείου στην αφρικανική ήπειρο.

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος Β’ συνομιλεί με τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης και ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ενώ ο βουλευτής Χίου και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Παρόντες ήταν επίσης η πρόεδρος του Σωματείου Φίλων Πατριαρχείου Αλεξανδρείας «Γέφυρα Αφρικής», Αφροδίτη Δωρίτη, και η διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού, Καλλιόπη Λημναίου-Παπακώστα.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση προς τιμήν του Πατριάρχη Θεόδωρου Β’

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η τιμητική απονομή του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, στον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Αθηνών, Δημήτρη Μελισσανίδη, για την προσφορά του στον Ποντιακό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας αναφέρθηκε στην πρώτη επίσκεψή του στη Χίο, την οποία χαρακτήρισε εκπλήρωση ενός ονείρου που είχε από τα παιδικά του χρόνια.

«Βρίσκομαι για πρώτη φορά στη Χίο και το όνειρό μου το παιδικό γίνεται πραγματικό», ανέφερε, ευχαριστώντας την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την πρόσκληση και για την απόφασή της να αφιερώσει μέρος του φεστιβάλ στην Αίγυπτο και στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.

O Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’

Στον χαιρετισμό του, ο Θεόδωρος Β’ παρουσίασε την Αλεξάνδρεια ως ένα από τα διαχρονικά λίκνα του Χριστιανισμού και της θεολογίας. Αναφέρθηκε στη μακραίωνη πορεία του Πατριαρχείου, από την ίδρυσή του από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο έως τη σημερινή πνευματική και κοινωνική παρουσία του σε ολόκληρη την Αφρική.

Το 5ο Chios Festival

Το μήνυμα της ιεραποστολής

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε το ανθρωπιστικό έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Ο Πατριάρχης περιέγραψε την ιεραποστολή ως μια καθημερινή διακονία προς κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από καταγωγή, γλώσσα ή φυλή.

Μίλησε για τη στήριξη ορφανών παιδιών, την ενίσχυση ασθενών, την ύδρευση περιοχών χωρίς βασικές υποδομές, τη μόρφωση παιδιών, τα ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας και την παροχή καταφυγίου στους διωκόμενους. «Το πλήρωμα πεινά και διψά για δικαιοσύνη», σημείωσε, συνοψίζοντας την κοινωνική διάσταση της αποστολής του Πατριαρχείου στην αφρικανική ήπειρο.

Σε μία από τις πιο προσωπικές στιγμές της ομιλίας του, ο Θεόδωρος Β’ εξήγησε ποιο αποτύπωμα θα ήθελε να αφήσει πίσω του: «Δεν επιθυμώ να καταγραφώ στην ιστορία ως ο θεολόγος, ο καταξιωθείς ή χαρισματικός Πρωθιεράρχης. Επιθυμώ να καταγραφώ στις καρδιές των μικρών παιδιών που συναντώ κάθε ημέρα».

Λίγο πριν από το τέλος της ομιλίας του, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην Αφρική και στον «δρόμο της Ιεραποστολής», που, όπως είπε, τον περιμένει ξανά μετά τη χιώτικη φιλοξενία.

«Θα βλέπω χέρια, πρόσωπα, που θα με κοιτάζουνε στο πρόσωπο για να με ρωτάνε “υπάρχει και για μας Θεός;”», ανέφερε, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας, αλληλεγγύης και έμπρακτης προσφοράς.

«Δεν μένει τίποτα άλλο, μία αγκαλιά, μία αγάπη, μία ελπίδα», ήταν η φράση με την οποία έκλεισε την ομιλία του, συνδέοντας τη βραδιά στη Χίο με το διαχρονικό έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.