Γιατί ο γάμος στην Κρήτη είναι αλλιώς: Έκοψαν τυρί με μέλι αντί για γαμήλια τούρτα

Όταν ο γαμπρός είναι τυροκόμος, ακόμα και η γαμήλια τούρτα μπορεί να… αντικατασταθεί από τυρί!

Έναν διαφορετικό και άκρως κρητικό τρόπο επέλεξε ένα ζευγάρι από το Ηράκλειο για το κόψιμο της γαμήλιας «τούρτας», χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στους καλεσμένους.

Αντί για την καθιερωμένη τούρτα, οι νεόνυμφοι πήραν το μαχαίρι και έκοψαν… τυρί, σε ένα στιγμιότυπο που προκάλεσε χαμόγελα και ενθουσιασμό.

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