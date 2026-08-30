Η παραλία της Κρήτης που βρίσκεται ανάμεσα στις ομορφότερες παραλίες του κόσμου
Φιγουράρει στις 20 ομορφότερες παραλίες του κόσμου
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Στις 20 ομορφότερες παραλίες του κόσμου βρίσκεται ο Μπάλος στην Κρήτη, σύμφωνα με νέα κατάταξη της διαδικτυακής πλατφόρμας Hellotickets. Η γνωστή λιμνοθάλασσα των Χανίων καταλαμβάνει τη 13η θέση, ανάμεσα σε εντυπωσιακούς προορισμούς από ολόκληρο τον κόσμο.
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