Θεσσαλονίκη: «Ήταν φτιαγμένος, παραμιλούσε» – Πήγε ημίγυμνος με καραμπίνα και «άνοιξε» πυρ

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη, 40άχρονος άνδρας πυροβόλησε με καραμπίνα σε κατάστημα ψιλικών και καφέ στο κέντρο της πόλης.

Ο δράστης είχε προηγούμενο διαπληκτισμό με υπάλληλο επειδή δεν του πώλησε αλκοολούχα ποτά.

Πυροβόλησε δύο φορές μέσα και τουλάχιστον τρεις φορές έξω από το κατάστημα, πριν συλληφθεί από την Αστυνομία.

Ο δράστης κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση το μεσημέρι της Κυριακής (30/08) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 40άχρονος «άνοιξε» πυρ σε κατάστημα ψιλικών και καφέ στην οδό Κασσάνδρου, τόσο στο εσωτερικό, όσο και τον εξωτερικό χώρο.

Ο άνδρας είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα με υπάλληλο του καταστήματος διότι είχε ζητήσει να αγοράσει αλκοολούχα ποτά αλλά δεν τού έδωσε ο εργαζόμενος. Στη συνέχεια, αποχώρησε από το σημείο, για να επιστρέψει λίγο αργότερα κρατώντας καραμπίνα.

Ο δράστης πυροβόλησε δύο φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον τρεις φορές στον εξωτερικό χώρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

«Ήταν φτιαγμένος, παραμιλούσε»

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις στιγμές που προηγήθηκαν των πυροβολισμών, καθώς είχε δει τον άνδρα λίγο πριν από το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο δράστης κρατούσε ένα λευκό μπλουζάκι και ένα λεπτό μπουφάν, γεγονός που του προκάλεσε απορία.

«Κρατούσε ένα μπλουζάκι άσπρο κι ένα μπουφανάκι και ρωτούσα από μέσα μου “τι κρατάει αυτός;”», ανέφερε ο μάρτυρας.

Λίγο αργότερα, όπως περιγράφει, άκουσε δύο δυνατούς θορύβους. Αρχικά δεν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς. «Άκουσα δύο κρότους, νόμιζα ότι πέταξαν καμιά κροτίδα, δύο φορές», ανέφερε.

«Τον είχα δει, ήταν φτιαγμένος, παραμιλούσε», προσέθεσε.

Μετά το περιστατικό, στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ο 40άχρονος συνελήφθη. Κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

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