Σχεδόν 50.000 κλήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κακοποίησης στο «Χαμόγελο του Παιδιού» σε 3 μήνες

Snapshot Καταγράφηκαν 432 σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και παροχή υποστήριξης.

Υπήρχαν 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού ή αυτοτραυματισμού, με 181 από αυτές να απαιτούν επέμβαση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Διαχειρίστηκαν 138 υποθέσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, με ενεργοποίηση μηχανισμών Missing Alert Hellas και Amber Alert Hellas σε ορισμένες περιπτώσεις.

91 παιδιά έλαβαν υποστήριξη μετά από τραυματικές εμπειρίες όπως ενδοοικογενειακή βία, απώλειες ή σοβαρά ατυχήματα. Snapshot powered by AI

Μπορεί το καλοκαίρι οι ρυθμοί της καθημερινότητας να χαλαρώνουν, όμως οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά δεν σταματούν ούτε για μία ημέρα.

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο μια πραγματικότητα που παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική: περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης, ψυχικής δυσφορίας, αυτοτραυματισμού και εξαφανίσεων εξακολουθούν να απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και άμεση παρέμβαση, ανεξάρτητα από την εποχή.

Μόνο κατά τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες του 2026, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 κλήθηκε να διαχειριστεί 49.818 κλήσεις, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν εκατοντάδες σοβαρές υποθέσεις που αφορούσαν την ασφάλεια και την ψυχική υγεία παιδιών και ενηλίκων.

Ειδικότερα, από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου 2026, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσα από το σύνολο των υπηρεσιών και των δράσεών του και με την Εθνική Γραμμή SOS 1056 στην πρώτη γραμμή, παρείχε υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με ιδιαίτερα κρίσιμες και δύσκολες καταστάσεις.

Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 διαχειρίστηκε 49.818 κλήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 554 κλήσεις την ημέρα.

Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαχειρίστηκε 432 αναφορές για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, περίπου 5 περιστατικά καθημερινά. Για κάθε υπόθεση ενημερώθηκαν, όπου απαιτούνταν, οι αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, ενώ στα παιδιά που εμπλέκονταν προσφέρθηκε η απαραίτητη υποστήριξη.

Στη Γραμμή καταγράφηκαν 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Σε 181 περιστατικά κρίθηκε απαραίτητη η ενημέρωση και η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνολικά 138 υποθέσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων τέθηκαν υπό διαχείριση, δηλαδή περίπου τρεις περιπτώσεις κάθε δύο ημέρες. Σε ορισμένες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert Hellas και Amber Alert Hellas, προκειμένου να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και η κοινωνία.

Επιπλέον, 91 παιδιά, περίπου ένα κάθε ημέρα, έλαβαν υποστήριξη μετά από ιδιαίτερα τραυματικές εμπειρίες, μεταξύ άλλων μετά από θανατηφόρο ατύχημα, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, απώλεια παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού.