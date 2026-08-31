Φωτιά στις Σέρρες - Καίει σε χαμηλή βλάστηση
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδώρειο του δήμου Σιντικής Σερρών.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
- Ο δήμος Σιντικής συνέδραμε με υδροφόρες στην επιχείρηση κατάσβεσης.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδώρειο του δήμου Σιντικής Σερρών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σiντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.
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