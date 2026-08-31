Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας - Ανάμεσά τους και η Αττική

Snapshot Για αύριο 1η Σεπτεμβρίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών η Αττική, η Εύβοια, η Κρήτη και οι Κυκλάδες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως κάψιμο ξερών χόρτων, χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες, και υπαίθριες ψησταριές.

Απαγορεύεται η καύση αγρών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, δίνοντας ακριβείς πληροφορίες για το σημείο.

Επιπλέον πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας διατίθενται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Snapshot powered by AI

Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, προβλέπεται για αύριο Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές που αφορά η προειδοποίηση είναι:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Εύβοια

Σκύρος

Αργολίδα

Κορινθία

Λέσβος

Χίος

Ψαρά

Σάμος

Ικαρία

Κρήτη

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

περιοχές της Φθιώτιδας, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Λακωνίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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