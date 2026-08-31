Σύλληψη 46χρονου φυγόποινου στην Κρήτη: Είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Σύλληψη 46χρονου φυγόποινου στην Κρήτη: Είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 46χρονος στην Κρήτη με εκκρεμούσα καταδικαστική απόφαση για 8 χρόνια και 3 μήνες κάθειρξη.
  • Η καταδίκη αφορούσε πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
  • Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Στη σύλληψη 46χρονου που εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 8 ετών και τριών μηνών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Ο 46χρονος είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση, ενώ θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Σύλληψη 46χρονου φυγόποινου στην Κρήτη: Είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία

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