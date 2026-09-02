Στο ΠΑΓΝΗ διασωληνωμένο δίχρονο αγόρι που έπεσε από μπαλκόνι

Στιγμές αγωνίας το πρωί της Τετάρτης (02/09) στην Κρήτη, όταν ένα αγοράκι μόλις 2 ετών βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού του, στην περιοχή Λενικά του Αγίου Νικολάου. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και αφού μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, διακομίστηκε διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και αξονική τομογραφία, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Η σοβαρότητα των τραυμάτων οδήγησε στην απόφαση για άμεση μεταφορά του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ώστε να λάβει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάστασή του.

Το παιδί φέρεται να ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, έπεσε από το μπαλκόνι της κατοικίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.