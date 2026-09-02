Πορτοσάλτε: «Όποιος άνθρωπος έχει θέμα με το φύλο του, καταφεύγει στην ψυχίατρό του»

Snapshot Ο Άρης Πορτοσάλτε δήλωσε ότι τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο, αρσενικό και θηλυκό.

Πρότεινε σε όσους έχουν θέμα με το φύλο τους να απευθυνθούν σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο.

Ανέφερε ότι το θέμα του φύλου είναι προσωπικό και δεν αφορά τους άλλους.

Υποστήριξε τη θέση του παρά τις αντιδράσεις των συναδέλφων του στο πάνελ. Snapshot powered by AI

Σε μια δήλωση που θα προκαλέσει αντιδράσεις προχώρησε ο Άρης Πορτοσάλτε με αφορμή την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και στελέχη της κυβέρνησης της ΝΔ για τα θέματα που τέθηκαν για το φύλο.

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ είπε στον «αέρα» της εκπομπής «Σήμερα», ότι «τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο. Τώρα αν κάποιος έχει θέμα με το φύλο του να πάει σε ψυχολόγο και ψυχίατρο. Τέλος, δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα».

Παρά τις αντιδράσεις των συναδέλφων του στο πάνελ ο κ. Πορτοσάλτε επέμεινε πως είπε κάτι πολύ φυσιολογικό και επανέλαβε ότι «τα φύλα είναι δύο, το αρσενικό και το θηλυκό».

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