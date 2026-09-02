Πορτοσάλτε: «Όποιος άνθρωπος έχει θέμα με το φύλο του, καταφεύγει στην ψυχίατρό του»

Υποστήριξε τη θέση του παρά τις αντιδράσεις των συναδέλφων του στο πάνελ

Μιχάλης Παπαδάκος

Πορτοσάλτε: «Όποιος άνθρωπος έχει θέμα με το φύλο του, καταφεύγει στην ψυχίατρό του»
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άρης Πορτοσάλτε δήλωσε ότι τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο, αρσενικό και θηλυκό.
  • Πρότεινε σε όσους έχουν θέμα με το φύλο τους να απευθυνθούν σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο.
  • Ανέφερε ότι το θέμα του φύλου είναι προσωπικό και δεν αφορά τους άλλους.
  • Υποστήριξε τη θέση του παρά τις αντιδράσεις των συναδέλφων του στο πάνελ.
Snapshot powered by AI

Σε μια δήλωση που θα προκαλέσει αντιδράσεις προχώρησε ο Άρης Πορτοσάλτε με αφορμή την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και στελέχη της κυβέρνησης της ΝΔ για τα θέματα που τέθηκαν για το φύλο.

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ είπε στον «αέρα» της εκπομπής «Σήμερα», ότι «τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο. Τώρα αν κάποιος έχει θέμα με το φύλο του να πάει σε ψυχολόγο και ψυχίατρο. Τέλος, δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα».

Παρά τις αντιδράσεις των συναδέλφων του στο πάνελ ο κ. Πορτοσάλτε επέμεινε πως είπε κάτι πολύ φυσιολογικό και επανέλαβε ότι «τα φύλα είναι δύο, το αρσενικό και το θηλυκό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για ΑΕΝΑΟΝ: «Πολύ μεγάλη ημέρα για την Αττική, έργο που αλλάζει τη φυσιογνωμία του Λεκανοπεδίου»

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είστε τραμπούκος» - «Χυδαιότητα που δεν θα γίνει ανεκτή»: Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου και Κουκουλόπουλου στη Βουλή

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η Ε.Ε. οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση της Ryanair για το ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας: «Απαράδεκτη η βλάβη – Επηρεάστηκαν 7.000 επιβάτες»

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαζιώτης: Αποφυλακίζεται ύστερα από 14 χρόνια στη φυλακή συν έξι χρόνια εργασίας - Ήταν έγκλειστος για την οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας»

12:26NEWSBOMB

Προειδοποίηση από τη Ryanair: Oι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη θα αυξηθούν το 2027

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Στις φλόγες δύο τάνκερ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - Καίγεται κοντέινερ εντός καταυλισμού

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία στέλνει για πρώτη φορά στρατιώτες στη Γροιλανδία καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στην Αρκτική

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν: Ανάγκη θέσπισης πανευρωπαϊκής ηλικίας πρόσβασης στα social media

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Πορτοσάλτε: «Όποιος άνθρωπος έχει θέμα με το φύλο του, καταφεύγει στην ψυχίατρό του»

12:01ANNOUNCEMENTS

H Allwyn Hellas σου δίνει την ευκαιρία να σταδιοδρομήσεις σε 7 ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χαστούκισε την πρώην σύντροφό του και μετά πήγε να την πατήσει με το αυτοκίνητο

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Εντοπίστηκε το καταμαράν που βυθίστηκε, σε βάθος 550 μέτρων

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνες «έσπασαν» σε μικροποσά πάνω από 650.000 ευρώ - Τι ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Άνοιξε το μέτωπο, διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή»: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Επιτυχής δοκιμή του βαλλιστικού συστήματος LORA του Ισραήλ -  Θα προχωρήσει σε αγορά

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Drones πάνω από την Αθήνα για την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος - Η νέα «μάχη» της Τροχαίας για την κίνηση

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΠΑΓΝΗ διασωληνωμένο δίχρονο αγόρι που έπεσε από μπαλκόνι

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσφεύγουν κατά της αποφυλάκισης Τζιωρτζιώτη οι συγγενείς των νεκρών εργατριών - «Θα είμαστε αρωγοί στις οικογένειες και τα παιδιά τους» λένε οι δικηγόροι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα - Με ποιους συναντήθηκε, τι συζήτησε

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε τελικά η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά; «Οικογενειακή ευκαιρία», λέει η δασκάλα - «Bullying και μποϊκοτάζ» καταγγέλλει η μητέρα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Άνοιξε το μέτωπο, διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή»: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαζιώτης: Αποφυλακίζεται ύστερα από 14 χρόνια στη φυλακή συν έξι χρόνια εργασίας - Ήταν έγκλειστος για την οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας»

10:17ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Απότομη μεταβολή του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πότε έρχονται θυελλώδεις άνεμοι

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνες «έσπασαν» σε μικροποσά πάνω από 650.000 ευρώ - Τι ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά Ευρυτανίας: «Το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying - Δεν μας στήριξε η τοπική κοινωνία, ζούσαμε με αρουραίους»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο σε σκάφος ενώ έκαναν διακοπές - «113 ημέρες ακόμη»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανεξάρτητος βουλευτής ζητά την επαναφορά της θανατικής ποινής για την υπόθεση με το βρέφος

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - Καίγεται κοντέινερ εντός καταυλισμού

09:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Οργή για τους ισχυρισμούς του 43χρονου - «Οι μαχαιριές στο βρέφος έγιναν στην προσπάθεια να σπάσω τον πάγο»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρηματική διακοίνωση Άγκυρας σε Αθήνα: «Δεν θα επιτρέψουμε αλλαγή του status quo στο Αιγαίο»

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είστε τραμπούκος» - «Χυδαιότητα που δεν θα γίνει ανεκτή»: Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου και Κουκουλόπουλου στη Βουλή

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Δικό του... μεταλλικό νερό από το Αζερμπαϊτζάν έφερε ο Αλίγιεφ στη Σύνοδο του Μπισκέκ - Το στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του κόσμου

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ: Βάζουμε τέλος σε εκκρεμότητα δεκαετιών – Δεν θα υπάρξει επενδυτικό κενό με το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, η επόμενη 4ετία να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης

10:52LIFESTYLE

Νότια Προάστια: Διέρρηξαν το σπίτι τηλεοπτικής παρουσιάστριας ενώ έλειπε διακοπές - Άρπαξαν κοσμήματα 150.000 ευρώ

10:18LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές διακοπές της - Οι πόζες με μπικίνι και η κρυφή τοποθεσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ