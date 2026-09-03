Προκήρυξη ΑΣΕΠ για Πυροσβεστικό Σώμα: Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και τα δικαιολογητικά

Μέχρι τις 23:59 της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την προκήρυξη που αφορά προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η διαδικασία προβλέπει συνολικά 26 θέσεις ειδικών καθηκόντων, οι οποίες αφορούν προσωπικό που θα στελεχώσει την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων του Π.Σ. και τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων σε όλη τη χώρα.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται

Οι ειδικότητες κατανέμονται ως εξής:

5 θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών (Αξιωματικοί)

5 θέσεις Πλοηγών Μηχανικών (Αξιωματικοί)

16 θέσεις Πλοηγών Μηχανικών χαμηλόβαθμου προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, μαζί με τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και όσα πρόσθετα έγγραφα διαθέτουν και μπορούν να τους προσφέρουν επιπλέον μοριοδότηση.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Βασική προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να μην έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Συνεπώς, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά.

Για τους άνδρες απαιτείται επίσης η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν καλή υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένα κωλύματα συμμετοχής.

Ποια προσόντα μπορούν να δώσουν επιπλέον μόρια

Πέρα από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον τα διαθέτουν, να προσκομίσουν επιπλέον στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση.

Για τους Αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων, στις κατηγορίες Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών, μπορούν να υποβληθούν: προαγωγικά διπλώματα Α΄ ή Β΄ τάξης, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Η γλωσσομάθεια αφορά τις Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ισπανική ή Ιταλική γλώσσα και μπορεί να αποδεικνύεται σε επίπεδο Β2, Γ1/C1 ή Γ2/C2, με το αντίστοιχο πιστοποιητικό και την απαιτούμενη επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Για το χαμηλόβαθμο προσωπικό ειδικών καθηκόντων της κατηγορίας Πλοηγών Μηχανικών, προβλέπεται επιπλέον η δυνατότητα υποβολής: προαγωγικού διπλώματος Α΄ Μηχανοδηγού, πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στις παραπάνω γλώσσες, πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας, στο οποίο αναγράφονται η χρονική περίοδος και το είδος της υπηρεσίας.

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Η προκήρυξη

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