Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Snapshot Υψηλή κυκλοφοριακή επιβάρυνση καταγράφεται στη Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς το κέντρο.

Προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται σε Καλλιρρόης, Λεωφόρο Συγγρού, Ακαδημίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και Βασιλίσσης Αμαλίας.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει επίσης στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, με καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.

Η κυκλοφορία στην Αττική μεταβάλλεται συνεχώς λόγω αυξημένου όγκου οχημάτων και πιθανών έκτακτων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα καθόδου, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, επίσης στο ρεύμα προς το κέντρο. Προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται ακόμη στην Καλλιρρόης, καθώς και στη Λεωφόρο Συγγρού, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Κίνηση με καθυστερήσεις σημειώνεται παράλληλα σε κεντρικούς δρόμους του αθηναϊκού κέντρου, όπως η Ακαδημίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η Βασιλίσσης Αμαλίας, όπου η διέλευση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία κατά διαστήματα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, με τους οδηγούς να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τις μετακινήσεις τους.