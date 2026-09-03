Χίος: Κορυφαίες προσωπικότητες στο 5ο "THE CHIOS FESTIVAL"

Snapshot Το 5ο "THE CHIOS FESTIVAL" συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο του Πολιτισμού, των επιχειρήσεων, της ναυτιλίας και της πολιτικής.

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β’ ήταν η προεξάρχουσα προσωπικότητα του Φεστιβάλ.

Στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών συμμετείχαν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε προσωπικότητες για την προσφορά τους στα νησιά, τον Ποντιακό Ελληνισμό, την κοινωνία της Χίου και την επιστημονική έρευνα.

Το αρχοντικό Castelli φιλοξένησε συζητήσεις, βραβεύσεις και εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Snapshot powered by AI

Το 5ο "THE CHIOS FESTIVAL" συγκέντρωσε πλήθος προσωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας από τον χώρο του Πολιτισμού, των επιχειρήσεων, της ναυτιλίας και της πολιτικής.

Προεξάρχουσα προσωπικότητα του Φεστιβάλ ήταν ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’.

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μαζί με την σύζυγό του Δήμητρα υποδέχθηκαν τις κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Περιφέρειας.

Το πανέμορφο αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά, το γνωστό Castelli άνοιξε για ακόμη μια φορά τις πόρτες του για ουσιαστικές συζητήσεις, βραβεύσεις και βραδιές πλημμυρισμένες από τέχνη και Πολιτισμό.

Στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σταμάτης Κριμιζής, Ακαδημαϊκός και τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ στο βήμα βρέθηκαν ο Αθανάσιος Σ. Φωκάς, Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και Καθηγητής στο Cambridge, ο Στυλιανός Ε. Αντωναράκης, Ακαδημαϊκός και Ομ. Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, ο Γεώργιος Χρούσος, Ακαδημαϊκός - Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ και Πρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, η Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας στο Harvard Medical School, και ο Olle Kämpe, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας στο Karolinska Institutet και Πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής 2025. Παράλληλα, η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, Ομ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, ο Γκίκας Χαρδούβελης, π. Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, ο Παύλος Γερουλάνος, π. Υπουργός Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού, η αρχαιολόγος Καλλιόπη Λημναίου-Παπακώστα, ο ιστορικός Peter Sarris, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο Ιωάννης Σαρακάκης, Πρόεδρος του American-Hellenic Chamber of Commerce, η Σοφία Εφραίμογλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, και η Δανάη Μπεζαντάκου, Πρόεδρος του Propeller Club Piraeus, με την συμμετοχή τους υπογράμμισαν τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη θέση στις βραδιές του Castelli είχαν και οι τιμητικές διακρίσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με τον περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Μουτζούρη να απονέμει τιμή στον Δρ Γεώργιο Αποστολόπουλο, ιδρυτή και επίτιμο πρόεδρο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, για την προσφορά του στα ακριτικά νησιά του Βορείου Αιγαίου, στον Δημήτρη Μελισσανίδη, επιχειρηματία και ευεργέτη, για την προσφορά του στον Ποντιακό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, στην Αλεξάνδρα Προκοπίου-Μαμαλίγκα για την πολυετή προσφορά της στην κοινωνία της Χίου, καθώς και στον Σίμο Παληό, Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την πολύτιμη συμβολή του στην προαγωγή και στήριξη της ιατροβιολογικής έρευνας και της επιστημονικής γνώσης, αλλά και για τη διαχρονική προσφορά του στην κοινωνία της Χίου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ.

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