Ηλεκτρονική απάτη στο Ηράκλειο: Άρπαξαν σχεδόν 20.000 ευρώ από λογαριασμό εταιρείας

Snapshot Άγνωστοι απέσπασαν 19.483 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό κατασκευαστικής εταιρείας στο Ηράκλειο μέσω ηλεκτρονικής απάτης.

Η απάτη πραγματοποιήθηκε με χρήση πλαστής σελίδας που μιμείται την τράπεζα και υποκλοπή στοιχείων πρόσβασης.

Μετά την απάτη, η εταιρεία έκλεισε τον λογαριασμό και ζήτησε την άμεση επιστροφή του ποσού.

Η υπόθεση προστίθεται στις πρόσφατες καταγγελίες για ηλεκτρονικές απάτες στην Κρήτη και εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη.

Η εταιρεία επισημαίνει πιθανά κενά στα συστήματα ασφάλειας των τραπεζών που διευκόλυναν την απάτη. Snapshot powered by AI

Νέα καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη στο Ηράκλειο.

«Φτερά» έκαναν 19.483 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό κατασκευαστικής εταιρείας, μέσα σε μία ημέρα, με τρία διαδοχικά εμβάσματα προς άγνωστα πρόσωπα στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η απάτη -όπως υποστηρίζει η εταιρεία- έγινε μέσω κλεψίτυπης σελίδας, η οποία μιμείται το περιβάλλον της τράπεζας, με τους δράστες να υποκλέπτουν τα στοιχεία πρόσβασης και να αδειάζουν τον λογαριασμό, αφήνοντας σε αυτόν μόλις 19 ευρώ.

Η εταιρεία έκλεισε αμέσως τον λογαριασμό της στη συγκεκριμένη τράπεζα, ζητώντας την άμεση επιστροφή του ποσού.

Η νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης έρχεται να προστεθεί στις καταγγελίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Κρήτη. Η επιχείρηση εκφράζει τον προβληματισμό της για τα ενδεχόμενα κενά στα συστήματα ασφάλειας, τα οποία, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον μηχανισμό της απάτης, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του KΡΗΤΗ TV:

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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