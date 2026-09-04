Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Κοροϊδία άνευ... φόρων από Τσίπρα
Ελεύθερος Τύπος: Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες
Η Καθημερινή: Παγίδες στις μεταβολές ακινήτων
Τα Νέα: Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
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