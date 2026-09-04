Χαρδαλιάς: «Η Αττική επενδύει στην εξωστρέφεια» - Νέα σελίδα στη στρατηγική συνεργασία με την Κίνα

Snapshot Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Εκτελεστικός Αντιδήμαρχος του Πεκίνου Xia Linmao συμφώνησαν στη δημιουργία σταθερού πλαισίου συνεργασίας στους τομείς πολιτισμού, τουρισμού, εμπορίου, έρευνας και καινοτομίας.

Θα υπογραφεί Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας στο Πεκίνο κατά την επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής, με στόχο κοινές δράσεις και ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει στην 9η China International Import Expo στη Σαγκάη, προωθώντας την τουριστική προβολή της περιοχής στην κινεζική αγορά.

Ο νέος οργανισμός «Αττικός Πολιτισμός» θα ξεκινήσει το 2027 και σχεδιάζει διεθνές φεστιβάλ με τιμώμενη χώρα την Κίνα για πολιτιστική εξωστρέφεια και ανταλλαγές.

Ο Δήμος Πεκίνου προσκαλεί επιχειρήσεις της Αττικής για επενδύσεις στην Κίνα και ενθαρρύνει την κινεζική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σταθερούς διαύλους συνεργασίας και τεχνογνωσίας. Snapshot powered by AI

Η ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας και η περαιτέρω σύσφιξη των αυτοδιοικητικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τον Εκτελεστικό Αντιδήμαρχο του Δήμου Πεκίνου Xia Linmao, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διαμορφώσουν ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της τουριστικής προβολής, του εμπορίου, της εξωστρέφειας, της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων.

Οι επιμέρους πρωτοβουλίες θα αποτυπωθούν στο Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας που θα υπογραφεί στο Πεκίνο, κατά την προσεχή επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στην κινεζική πρωτεύουσα.

«Η Αττική επενδύει σε σταθερές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με το Πεκίνο»

Καλωσορίζοντας τον κ. Xia Linmao και τα μέλη της αντιπροσωπείας που τον συνόδευαν, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε τα εξής:

«Σας υποδεχόμαστε στην Αττική, την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας. Θέλω καταρχάς να σας διαβεβαιώσω ότι για εμάς, η στενή συνεργασία με τις αυτοδιοικητικές αρχές της Κίνας δεν έχει αποσπασματικό χαρακτήρα· αντιθέτως, δομείται πάνω σε στέρεες βάσεις. Μετά τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και τη θεμελίωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τη Δημοτική Λαϊκή Κυβέρνηση της Σαγκάης και την κυβέρνηση της επαρχίας Ζιανγκσού, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, αυτό της επένδυσης σε σταθερές, πραγματικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με το Πεκίνο. Σχέσεις που θα φέρουν πιο κοντά τους δύο λαούς και αναμένεται να αφήσουν ουσιαστικό αποτύπωμα στις κοινωνίες και στις οικονομίες μας.

Η Αττική διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία, σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό και ένα μοναδικό πολιτιστικό κεφάλαιο. Το Πεκίνο από την άλλη πλευρά, επίσης μια περιοχή με μακρά ιστορία, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά, οικονομικά και τεχνολογικά κέντρα παγκοσμίως. Υπάρχουν, συνεπώς, πολλά πεδία στα οποία μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες. Το μνημόνιο που θα υπογράψουμε προσεχώς, αναμένεται να αποτελέσει τον κοινό οδικό χάρτη αυτής της προσπάθειας. Θα μας επιτρέψει να φέρουμε σε άμεση επαφή θεσμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, επιμελητήρια και επιχειρήσεις και να μετατρέψουμε τις προτεραιότητές μας σε απτές συνέργειες».

Τουρισμός, εμπόριο και εξωστρέφεια στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο αντιπροσωπειών τέθηκαν μεταξύ άλλων επί τάπητος οι διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με αντικείμενο τον τουρισμό, το εμπόριο, την καινοτομία και τη διατροφή, προκειμένου να ενταχθούν στον προγραμματισμό των δράσεων εξωστρέφειας της Περιφέρειας Αττικής.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της 9ης China International Import Expo (CIIE), της μεγαλύτερης εμπορικής έκθεσης της Σαγκάης που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Νοεμβρίου. Η Περιφέρεια Αττικής θα δώσει εκεί για μία ακόμη φορά δυναμικό «παρών» ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), προωθώντας στην κινεζική τουριστική αγορά τις θεματικές εμπειρίες που προσφέρουν στον επισκέπτη η Αθήνα και η Αττική γενικότερα.

«Αττικός Πολιτισμός»: Στόχος ένα νέο διεθνές φεστιβάλ με τιμώμενη χώρα την Κίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ενημέρωσε, παράλληλα, την κινεζική αντιπροσωπεία για τον «Αττικό Πολιτισμό», τον νέο οργανισμό της Περιφέρειας που θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Αττικής και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πρόθεσή μας είναι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ του νέου αυτού οργανισμού, να έχει ως τιμώμενη χώρα την Κίνα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν νέο, σταθερό θεσμό πολιτιστικής εξωστρέφειας, που θα περισσότερες ευκαιρίες επικοινωνίας και πολιτιστικών ανταλλαγών, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές».

Εκτενής συζήτηση έγινε και για τις προοπτικές συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία, με έμφαση στη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής:

«Στα ζητήματα καινοτομίας οφείλουμε να κατανοήσουμε σε βάθος τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως και να επενδύσουμε στη συνεργασία στον τομέα της έρευνας. Πολύτιμοι εταίροι σε αυτή την προσπάθεια είναι τα επιμελητήρια, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε τη γνώση με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας σταθερούς διαύλους ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης μεταξύ των δύο χωρών».

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Αντιδήμαρχος του Δήμου Πεκίνου Xia Linmao ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη θερμή υποδοχή και υπογράμμισε τα εξής:

«Γνωρίζουμε ότι η Αττική είναι η ισχυρότερη Περιφέρεια της Ελλάδας, με σημαντικά γεωγραφικά πλεονεκτήματα, διεθνή ακτινοβολία και βαθιά πολιτιστική κληρονομιά. Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Η επέτειος αυτή προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών και να μετατρέψουμε το ισχυρό κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης σε μια σειρά κοινών δράσεων».

Ακολούθως, ο κ. Xia Linmao παρουσίασε συνοπτικά τη σύγχρονη ταυτότητα του Πεκίνου ως πολιτικού και πολιτιστικού κέντρου της Κίνας, διεθνούς κόμβου επικοινωνίας και σημαντικού πόλου επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας. Όπως είπε, ο Δήμος του Πεκίνου εκτείνεται σε 16.410 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει 21,8 εκατ. μόνιμους κατοίκους, ενώ το 2025 το ΑΕΠ του ξεπέρασε τα 660 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην αναπτυξιακή δυναμική που καταγράφει η κινεζική πρωτεύουσα, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και της βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Όσον αφορά τις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας, ο Εκτελεστικός Αντιδήμαρχος του Πεκίνου υπογράμμισε:

«Θέλουμε να προσκαλέσουμε τις επιχειρήσεις της Αττικής να έρθουν και να επενδύσουν στην Κίνα. Αντίστοιχα, ενθαρρύνουμε τις δυναμικές κινεζικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αττική. Οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά και συμπληρωματικά πλεονεκτήματα. Με τη στήριξη των αρμόδιων φορέων και των επιμελητηρίων μπορούμε να δημιουργήσουμε σταθερούς διαύλους επικοινωνίας, να ενισχύσουμε τις απευθείας επαφές μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων μας και να μετατρέψουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε συγκεκριμένες συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους».

Αναφερόμενος στον πολιτισμό, ο κ. Xia Linmao επισήμανε ότι η Ελλάδα και η Κίνα έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και διαθέτουν ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των μεταξύ τους ανταλλαγών.

«Με τη στήριξη του Πεκίνου διοργανώνονται κάθε χρόνο στην Αθήνα εκδηλώσεις για την Κινεζική Πρωτοχρονιά, οι οποίες φέρνουν τους Έλληνες πολίτες πιο κοντά στον πολιτισμό και στις παραδόσεις της χώρας μας. Το Πολιτιστικό Κέντρο της Κίνας στην Αθήνα είναι επίσημος κρατικός πολιτιστικός φορέας της χώρας μας και προσβλέπουμε στην υποστήριξή σας για τη λειτουργία και τις δράσεις του. Θα θέλαμε να εξελιχθεί σε μια σταθερή πλατφόρμα επικοινωνίας που θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες γνωριμίας, συνεργασίας και ανταλλαγών, ιδίως στους νέους των δύο χωρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Εκτελεστικός Αντιδήμαρχος του Πεκίνου υπογράμμισε:

«Κύριε Χαρδαλιά, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επικείμενη επίσκεψή σας στην κινεζική πρωτεύουσα θα δώσει νέα ώθηση στις σχέσεις του Πεκίνου με την Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε έτοιμοι να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία, ιδέες και εμπειρίες σε τομείς όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η αστική διαχείριση και η καινοτομία και να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση συγκεκριμένων κοινών δράσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Στη συνάντηση, τον κ. Νίκο Χαρδαλιά πλαισίωναν η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Αλεξάνδρα Πάλλη, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Γενικός Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σωτήρης Νικολαρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική» 2021 – 2027 Δημήτρης Δρόσης, ο Συντονιστής του Κέντρου Καινοτομίας Πέτρος Ποδάρας και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη, Δημήτρης Ταραζώνας.

Τον Εκτελεστικό Αντιδήμαρχο του Δήμου Πεκίνου Xia Linmao συνόδευαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Δημοτικής Κυβέρνησης του Πεκίνου Wu Jiliang, η Γενική Διευθύντρια του Δημοτικού Γραφείου Οικονομικών Han Jie, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Δημοτικού Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων Li Hui, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Διοικητικής Επιτροπής της Οικονομικής και Τεχνολογικής Αναπτυξιακής Περιοχής του Πεκίνου Yi Yuanjia και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Ευρωπαϊκών, Αφρικανικών και Ασιατικών Υποθέσεων του Δημοτικού Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων, Xiao Manli.Εκ μέρους της Πρεσβείας της Κίνας στην Αθήνα, παρέστησαν ο Επιτετραμμένος Zhang Gang και ο Ακόλουθος, Wang Letong. Χρέη διερμηνέα εκτέλεσε η κ. Mina Xie

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