Καλαμάτα: Απολογείται ο 60χρονος για τους τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή της Μεσσήνης

Snapshot Ο 60χρονος κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή της Μεσσήνης που εκδηλώθηκαν στα τέλη Αυγούστου.

Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν σε οικοπεδικούς χώρους και καλαμιώνα, σε ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ο 60χρονος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτός στο βιντεοληπτικό υλικό της υπόθεσης.

Η υπεράσπιση αναφέρει ότι δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές από τις πυρκαγιές και ότι ένας χώρος ήταν καθαρισμένος και ιδιοκτησία του κατηγορουμένου. Snapshot powered by AI

Την πόρτα της ανακρίτριας Καλαμάτας πέρασε εκ νέου ο 60χρονος που κατηγορείται για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις, για να απολογηθεί.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 27 Αυγούστου, όταν συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για δύο πυρκαγιές που φέρεται να προκάλεσε στις 26 και 27 του ίδιου μήνα, σε οικοπεδικό χώρο κοντά στο σπίτι του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα. Αφού ορίστηκε δικάσιμος, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Άλλες δύο πυρκαγιές

Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα την Κυριακή 30 Αυγούστου, ο 60χρονος φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να έβαλε ακόμα δύο φωτιές. Η πρώτη εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα μέσα σε οικοπεδικό χώρο και, κατά τις Αρχές, προκλήθηκε με τη χρήση γυμνής φλόγας.

Η δεύτερη ξέσπασε σε καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκας Μεσσήνης. Σημειώνεται ότι και οι τέσσερις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ημέρες κατά τις οποίες η ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ακολούθησε έρευνα από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσσήνης, ενώ σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Ο 60χρονος συνελήφθη εκ νέου την περασμένη Δευτέρα Κι έκτοτε παρέμενε κρατούμενος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας. Πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο κατηγορούμενος φέρεται να εμμένει στην αρχική υπερασπιστική του γραμμή και να αρνείται ότι προκάλεσε τις τέσσερις πυρκαγιές. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν είναι ο ίδιος που απεικονίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει και εξετάζουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο 60χρονος έχει ποσοστό αναπηρίας 80%. Η υπεράσπιση υποστηρίζει, επίσης, ότι από τις πυρκαγιές δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές, ενώ για μία από τις περιπτώσεις επισημαίνει ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου, ο οποίος, όπως αναφέρει, ήταν καθαρισμένος.