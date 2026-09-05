Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Ένας σοβαρά τραυματίας
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
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- Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης με σύγκρουση φορτηγού και μοτοσικλέτας.
- Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
- Το ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Κανάρη και Σμύρνης περίπου στις 20:45.
- Τα αίτια του τροχαίου ερευνά η Τροχαία Θεσσαλονίκης.
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου στις 20:45, στη συμβολή των οδών Κανάρη με Σμύρνης, ένα φορτηγό συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δικυκλιστής.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά η Τροχαία.
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