Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Ένας σοβαρά τραυματίας

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης με σύγκρουση φορτηγού και μοτοσικλέτας.

Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Το ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Κανάρη και Σμύρνης περίπου στις 20:45.

Τα αίτια του τροχαίου ερευνά η Τροχαία Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου στις 20:45, στη συμβολή των οδών Κανάρη με Σμύρνης, ένα φορτηγό συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δικυκλιστής.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά η Τροχαία.

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