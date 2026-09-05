Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με μεθυσμένο οδηγό - Χτύπησε αυτοκίνητα και συγκρούστηκε μετωπικά

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας όταν ένα σκουρόχρωμο Polo συγκρούστηκε μετωπικά με μπλε αυτοκίνητο στην οδό Αθηνών.

Ο οδηγός του Polo τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Πριν τη μετωπική σύγκρουση, το Polo είχε προσκρούσει και σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας από το ΕΚΑΒ για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία Λαμίας ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας και συγκεκριμένα στην οδό Αθηνών, λίγο πιο κάτω από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με το LamiaReport λίγο μετά τις 3:00 το μεσημέρι το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από άλλους οδηγούς ότι ένα σκουρόχρωμο Polo κινείται επικίνδυνα στην οδό Αθηνών κάνοντας ελιγμούς μέσα στο δρόμο.

Αμέσως περιπολικά της Τροχαίας κινήθηκαν προς την περιοχή, ωστόσο πριν φτάσουν στο σημείο, το Polo είχε συγκρουστεί μετωπικά με ένα μπλε αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση πηγαίνοντας όσο πιο δεξιά γίνεται, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Από το σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός του Polo, που σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Πληροφορίες του ίδιου μέσου αναφέρουν ότι λίγο πριν τη μετωπική σύγκρουση, ο οδηγός του Polo είχε πέσει πάνω και σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο τραυματίας παρελήφθη από τους διασώστες του EKAB και διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο που προκάλεσε χαμό το μεσημέρι στην περιοχή της Νέας Άμπλιανης.

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