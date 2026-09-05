Θανατηφόρο τροχαίο με ηλεκτρικό ποδήλατο στη Νάξο – Νεκρός 67χρονος

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Κέντρο Υγείας Νάξου,ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Δημήτρης Δρίζος

Θανατηφόρο τροχαίο με ηλεκτρικό ποδήλατο στη Νάξο – Νεκρός 67χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 67χρονος άνδρας σκοτώθηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό ποδήλατο στη Νάξο, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
  • Το δυστύχημα συνέβη στην Επαρχιακή Οδό Μονής – Κεραμωτής περίπου στις 11 το πρωί.
  • Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
  • Η Αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού και τη συλλογή στοιχείων για τα αίτια του δυστυχήματος.
  • Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν άγνωστα και εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
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Ένας 67χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο νησί της Νάξου. Το δυστύχημα συνέβη στην Επαρχιακή Οδό Μονής – Κεραμωτής, όταν το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες από την αστυνομία, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 11 το πρωί. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο 67χρονος έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού ποδηλάτου, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Κέντρο Υγείας Νάξου,ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του τροχαίου ατυχήματος με ηλεκτρικό ποδήλατο στη Νάξο. Ο Αστυνομικός Σταθμός Δρυμαλίας έχει αναλάβει τη συγκέντρωση στοιχείων και την εξέταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό των ακριβών αιτίων του συμβάντος, τα οποία παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

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