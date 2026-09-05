Αθηνών - Λαμίας: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, αναφορές για τραυματίες

Το τροχαίο σημειώθηκε ανάμεσα στην περιοχή του Μαρτίνου Φθιώτιδας και του Κάστρου Βοιωτίας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Αθηνών - Λαμίας: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, αναφορές για τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τέσσερα οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθηνών Λαμίας, μεταξύ Μαρτίνου Φθιώτιδας και Κάστρου Βοιωτίας.
  • Υπάρχουν αναφορές για τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.
  • Τα οχήματα κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα κατά τη στιγμή του ατυχήματος.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα παραμένουν άγνωστες.
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Τροχαίο ατύχημα με τέσσερα οχήματα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο fonografos, η καραμπόλα σημειώθηκε ανάμεσα στην περιοχή του Μαρτίνου Φθιώτιδας και του Κάστρου Βοιωτίας, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Τα τέσσερα οχήματα κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα.

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