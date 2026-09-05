Αθηνών - Λαμίας: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, αναφορές για τραυματίες
Το τροχαίο σημειώθηκε ανάμεσα στην περιοχή του Μαρτίνου Φθιώτιδας και του Κάστρου Βοιωτίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Τέσσερα οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθηνών Λαμίας, μεταξύ Μαρτίνου Φθιώτιδας και Κάστρου Βοιωτίας.
- Υπάρχουν αναφορές για τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.
- Τα οχήματα κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα κατά τη στιγμή του ατυχήματος.
- Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα παραμένουν άγνωστες.
Τροχαίο ατύχημα με τέσσερα οχήματα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο fonografos, η καραμπόλα σημειώθηκε ανάμεσα στην περιοχή του Μαρτίνου Φθιώτιδας και του Κάστρου Βοιωτίας, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Τα τέσσερα οχήματα κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:54 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Άρης 5-0: Δικέφαλος πέντε «αστέρων» πριν τη ΛΑΣΚ!
20:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ