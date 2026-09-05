Αθηνών - Λαμίας: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, αναφορές για τραυματίες

Snapshot Τέσσερα οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθηνών Λαμίας, μεταξύ Μαρτίνου Φθιώτιδας και Κάστρου Βοιωτίας.

Υπάρχουν αναφορές για τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Τα οχήματα κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα κατά τη στιγμή του ατυχήματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα παραμένουν άγνωστες. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με τέσσερα οχήματα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο fonografos, η καραμπόλα σημειώθηκε ανάμεσα στην περιοχή του Μαρτίνου Φθιώτιδας και του Κάστρου Βοιωτίας, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Τα τέσσερα οχήματα κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα.

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