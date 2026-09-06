Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό τη Δευτέρα – Οι ώρες και ποιοι οδηγοί επηρεάζονται

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αττική Οδό, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο Μεταμόρφωσης.

Tα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ του Κόμβου 5 (Περιφερειακή Αιγάλεω) και του Κόμβου 6 (Λεωφόρος Φυλής), σύμφωνα με την Τροχαία.

Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 07:00 έως τις 10:00, με τους οδηγούς που θα κινηθούν στην περιοχή να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.