Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό τη Δευτέρα – Οι ώρες και ποιοι οδηγοί επηρεάζονται
Σε ποιο τμήμα της Αττικής Οδού θα εφαρμοστούν τα μέτρα της Τροχαίας
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αττική Οδό, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο Μεταμόρφωσης.
Tα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ του Κόμβου 5 (Περιφερειακή Αιγάλεω) και του Κόμβου 6 (Λεωφόρος Φυλής), σύμφωνα με την Τροχαία.
Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 07:00 έως τις 10:00, με τους οδηγούς που θα κινηθούν στην περιοχή να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.
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