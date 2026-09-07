Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία
Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη
Η Εφημερίδα των Συντακτών: Κάλπη-κο πακέτο
Τα Νέα: Ξηλώνοντας... και ράβοντας
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου
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