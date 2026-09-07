Πτώση F-4 Phantom: Την Τρίτη στα Ιωάννινα η κηδεία του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

Η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου θα γίνει στα Ιωάννινα στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η ημερομηνία της κηδείας του Ιωάννη Μπλέσια δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί

Μιχάλης Παπαδάκος

Πτώση F-4 Phantom: Την Τρίτη στα Ιωάννινα η κηδεία του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο πιλότοι, ο 37χρονος Δημήτρης Πέτρου και ο 40χρονος Ιωάννης Μπλέσιας, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα με Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.
  • Η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου θα γίνει στα Ιωάννινα στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η ημερομηνία της κηδείας του Ιωάννη Μπλέσια δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
  • Εξετάζονται διάφορα σενάρια για τα αίτια της συντριβής, όπως τεχνικό πρόβλημα, ξαφνικό καθοδικό ρεύμα, σύγκρουση με σμήνος πουλιών ή ανθρώπινο λάθος, με το τελευταίο να θεωρείται απίθανο λόγω της εμπειρίας των πιλότων.
  • Οι πιλότοι δεν εκτινάχθηκαν από το αεροσκάφος, προσπαθώντας να ελέγξουν την πτώση και να αποφύγουν μεγαλύτερα θύματα, δείχνοντας αυτοθυσία.
  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν κηρύξει τριήμερο πένθος και τελέστηκε τρισάγιο από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στη μνήμη των δύο πιλότων.
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Τον αδόκητο χαμό του χειριστή του Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα σκοτώνοντας τον 37χρονο Δημήτρη Πέτρου μαζί με τον 40χρονο συνάδελφό του, Ιωάννη Μπλέσια, θρηνεί η Ήπειρος.

Το πένθος έχει πέσει βαρύ σε Γιάννενα, Πράμαντα και Τζουμέρκα που ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον Σμηναγό που έχασε τη ζωή του στο αεροπορικό δυστύχημα που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο (5/9) στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Flying Week.

Η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (8/9) στα Ιωάννινα. Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, καθώς η απώλειά του έχει συγκλονίσει τόσο την οικογένειά του όσο και τις τοπικές κοινωνίες με τις οποίες διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς. Στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αεροπόρων.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνει τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του 40χρονου Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων μπαίνουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του αεροσκάφους, ενώ απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας θα δώσουν τα βίντεο που έχουν καταγράψει καρέ-καρέ την πτώση, αλλά και οι τελευταίες συνομιλίες των δύο χειριστών με τον Πύργο Ελέγχου.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται, ως πιθανή αιτία της συντριβής, είναι να προέκυψε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στη διάρκεια της πτήσης. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα που οδήγησε σε απώλεια στήριξης ή ακόμα και σμήνος πουλιών που προκάλεσε μηχανική βλάβη στους κινητήρες του αεροσκάφους. Και τα δύο αυτά σενάρια θα μπορούσαν να εξηγήσουν και την πορεία του αεροσκάφους στον αέρα μέχρι την πτώση.

Τρίτο σενάριο που εξετάζεται είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή να έγινε κάποιος λάθος χειρισμός, κάτι που ωστόσο φαίνεται αρκετά απίθανο, καθώς επρόκειτο για δύο πολύ έμπειρους πιλότους, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης ο καθένας.\\

Η αυτοθυσία των πιλότων

Οι δύο ηρωικοί πιλότοι, δεν εγκατέλειψαν το Phantom και δεν πάτησαν το κουμπί εκτίναξης πριν πέσουν, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν την πτώση και τη συντριβή, καθώς σε άλλη περίπτωση, αν οι ίδιοι επιχειρούσαν να εκτιναχθούν και να σωθούν, το αεροσκάφος θα έπεφτε ανεξέλεγκτα, ενδεχομένως προκαλώντας πολλά περισσότερα θύματα.

Το μαχητικό ήταν προγραμματισμένο να πετάξει στα 300 πόδια με 500 χλμ. την ώρα και θα ήταν η τελευταία φορά που τα Phantom θα έπαιρναν μέρος στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το Phantom θα πραγματοποιούσε απλή διέλευση και όχι ακροβατική επίδειξη, ενώ στο μαχητικό αεροσκάφος είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και είχε κριθεί πλήρως αξιόπλοο.

Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν κηρύξει τριήμερο πένθος και στη μνήμη των δύο πιλότων, το πρωί της Κυριακής ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, τέλεσε τρισάγιο στο Μήλεσι Αττικής.

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