Απίστευτες εικόνες στα Τρίκαλα: Βίσωνας μπήκε στις αυλές σπιτιών στην Κρήνη - Βίντεο

Snapshot Ένας βίσωνας κυκλοφορεί ελεύθερος στο χωριό Κρήνη των Τρικάλων και έχει εισέλθει σε αυλές σπιτιών.

Οι κάτοικοι καλούνται να κρατούν κλειστές τις εισόδους των κατοικιών και αυλών για την ασφάλειά τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την προστασία παιδιών, ηλικιωμένων και κατοικίδιων, που πρέπει να παραμένουν σε ασφαλή χώρο μέσα στα σπίτια.

Συνιστάται να μην πλησιάζουν ή να προσπαθούν να απομακρύνουν τον βίσωνα μόνοι τους λόγω του κινδύνου απρόβλεπτης συμπεριφοράς του ζώου. Snapshot powered by AI

Βίσωνας κυκλοφορεί ελεύθερος στο χωριό Κρήνη των Τρικάλων. Σύμφωνα με το KRINILIVE.GR, το ζώο έχει εισέλθει και σε αυλές σπιτιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Οι κάτοικοι καλούνται να διατηρούν κλειστές τις εισόδους των κατοικιών και των αυλών, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την προστασία παιδιών, ηλικιωμένων και κατοικίδιων, που πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο μέσα στα σπίτια.

Εκφράζεται προτροπή στους κατοίκους να μην πλησιάσουν τον βίσωνα ή να επιχειρήσουν να τον απομακρύνουν μόνοι τους.

Ένας βίσωνας που αισθάνεται απειλή ή βρίσκεται σε κατάσταση εγκλωβισμού ενδέχεται να αντιδράσει απρόβλεπτα, δημιουργώντας κίνδυνο για όσους βρίσκονται κοντά του.

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