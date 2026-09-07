Κρήτη: Τον ξυλοκόπησαν για ένα παλιό ψυγείο και μια κουζίνα

Ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όταν 47χρονος δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα για ένα παλιό ψυγείο και μία κουζίνα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 47χρονου Παλαιστινίου, οι πέντε άνδρες φέρεται ότι τον κατηγόρησαν για την αφαίρεση δύο συσκευών από σπίτι χωρίς την άδειά τους.

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