Μονή Μυριοκεφάλων: Το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας στο Ρέθυμνο

Εκατοντάδες πιστοί μεταβαίνουν με τα πόδια στη Μονή Μυριοκεφάλων, τιμώντας την εορτή του Γενέσιου της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου

Newsroom

Μονή Μυριοκεφάλων: Το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας στο Ρέθυμνο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκατοντάδες πιστοί μεταβαίνουν με τα πόδια στη Μονή Μυριοκεφάλων στο Ρέθυμνο, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την εορτή του Γενέσιου της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το ετήσιο προσκύνημα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της περιοχής. Πολλοί πιστοί επιλέγουν να πραγματοποιήσουν την πορεία προς το μοναστήρι με τα πόδια, διανύοντας αρκετά χιλιόμετρα και ξεκινώντας ακόμη και από την προηγούμενη ημέρα. Για τους ίδιους, η διαδρομή αποτελεί πράξη πίστης και τάμα προς τη Θεοτόκο.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια πίτσα, δύο ποτήρια κρασί και η θάλασσα για θέα

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μυριοκεφάλων: Το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας στο Ρέθυμνο

23:42ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ζωντανός»: Έκπληκτοι αστυνομικοί βρίσκουν επιζώντα στο κατεστραμμένο αυτοκίνητο από το αεροσκάφος της Amazon

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός από παραλία στο Καστρί Λουτρό

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τον ξυλοκόπησαν για ένα παλιό ψυγείο και μια κουζίνα

23:13LIFESTYLE

Φίλιππος Πλιάτσικας για την περίοδο που σκέφτηκε να αφήσει τη μουσική: «Είχα πάρει άλλη κατεύθυνση»

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νεκρός στο διαμέρισμά του γνωστός δικηγόρος – Τον αναζητούσαν για μέρες

22:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Στόχος του Σαμαρά είναι ο Μητσοτάκης – Λέει ό,τι τον βολεύει, πληγώνει την παράταξη»

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι αγόρασε εκκλησία για να φτιάξει το «σπίτι των ονείρων» του και έφτασε κοντά στο διαζύγιο

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Η κλοπή της μπίρας: Φόρτωσαν πάνω από 800 βαρέλια σε δυο φορτηγά κι έγιναν καπνός

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Κόβουν κορμούς με αλυσοπρίονα για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς – Βίντεο

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Σουρεαλιστικός διαγωνισμός - Διεθνές πρωτάθλημα σκαψίματος τάφων

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί να απαγορεύσει τις πωλήσεις αεροσκαφών της καναδικής Bombardier στις ΗΠΑ

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Βελτιωμένη η κατάσταση σε Κόνιτσα και Δράμα – Καλύτερη η εικόνα και στα υπόλοιπα μέτωπα

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Mέσα στο κρυφό σχολείο Αφγανών κοριτσιών - Ρισκάρουν τη ζωή τους αν τις πιάσουν οι Ταλιμπάν

21:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Απόπειρα απάτης ηλικιωμένου οδήγησε στη σύλληψη τριών δραστών – Έβαλε πέτρες και καλαμπόκι σε σακούλα αντί για χρήματα και λίρες

21:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο κινηματογραφικός παραγωγός, Θάνος Λαμπρόπουλος

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Μπέρναμ - Στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Ρέμος – «Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι αγόρασε εκκλησία για να φτιάξει το «σπίτι των ονείρων» του και έφτασε κοντά στο διαζύγιο

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νεκρός στο διαμέρισμά του γνωστός δικηγόρος – Τον αναζητούσαν για μέρες

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στα Τζουμέρκα

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Προ των πυλών απότομη αλλαγή του καιρού – Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βοριάδες

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Ρέμος – «Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή στη Θεσσαλονίκη

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε φιστίκια Αιγίνης κάθε μέρα

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Τα ουρλιαχτά για έλεος της Αιγύπτιας παρουσιάστριας στη θανατική καταδίκη της - «Έχω αδικηθεί»

22:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Στόχος του Σαμαρά είναι ο Μητσοτάκης – Λέει ό,τι τον βολεύει, πληγώνει την παράταξη»

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε τις δύο 16χρονες

20:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Γνωστός κομμωτής έκλεψε φυλαχτό και γυαλιά ηλίου 1.000 ευρώ από κατάστημα

21:14ΚΑΙΡΟΣ

Super Ελ Νίνιο: Παγκόσμια ανησυχία για το τι θα φέρει το 2027 - Πώς θα επηρεάσει Ευρώπη και Ελλάδα

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τα 4 μοιραία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή – Το επικρατέστερο σενάριο για την απότομη απώλεια ύψους

20:01ΚΑΙΡΟΣ

Το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 66 ετών στην Ελλάδα

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός από παραλία στο Καστρί Λουτρό

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τον ξυλοκόπησαν για ένα παλιό ψυγείο και μια κουζίνα

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ