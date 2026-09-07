Μονή Μυριοκεφάλων: Το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας στο Ρέθυμνο

Εκατοντάδες πιστοί μεταβαίνουν με τα πόδια στη Μονή Μυριοκεφάλων στο Ρέθυμνο, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την εορτή του Γενέσιου της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το ετήσιο προσκύνημα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της περιοχής. Πολλοί πιστοί επιλέγουν να πραγματοποιήσουν την πορεία προς το μοναστήρι με τα πόδια, διανύοντας αρκετά χιλιόμετρα και ξεκινώντας ακόμη και από την προηγούμενη ημέρα. Για τους ίδιους, η διαδρομή αποτελεί πράξη πίστης και τάμα προς τη Θεοτόκο.

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