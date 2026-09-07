Ρέθυμνο: Μια πίτσα, δύο ποτήρια κρασί και η θάλασσα για θέα
Όταν δεν χρειάζεσαι τίποτα περισσότερο από μια πετσέτα και ένα ηλιοβασίλεμα
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Υπάρχουν στιγμές που μας θυμίζουν πως για να απολαύσεις μια όμορφη στιγμή δεν χρειάζονται πολλά αλλά με απλά πράγματα μπορείς να το απολαύσεις.
Αυτό φαίνεται πως σκέφτηκε ένα ζευγάρι (πιθανότατα τουρίστες) στο Ρέθυμνο, όπου επέλεξαν να περάσουν το απόγευμα της Κυριακής με έναν διαφορετικό τρόπo.
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