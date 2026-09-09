Λασίθι: Η πρόταση γάμου κατέληξε στην... ΜΕΘ - Του είπε «όχι» και εκείνος έπεσε στη θάλασσα

Snapshot Ένας 33χρονος Πολωνός τουρίστας βρέθηκε αναίσθητος να επιπλέει στη θάλασσα στον Άγιο Ανδρέα και διασώθηκε από το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία δεν έγινε δεκτή, γεγονός που τον επηρέασε έντονα.

Σε κατάσταση αναστάτωσης και υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε φθορές σε ξενοδοχείο και απομακρύνθηκε προς την παραλία πριν βρεθεί αναίσθητος στη θάλασσα.

Ο 33χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου σε σταθερή κατάσταση.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας. Snapshot powered by AI

Σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου νοσηλεύεται ένας 33χρονος Πολωνός που εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης (8/9) να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Ιεράπετρας.

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός από θαμώνες παρακείμενης ταβέρνας, οι οποίοι είδαν τον 33χρονο να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο άνδρας ανασύρθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μπήκαν στη θάλασσα με τα ρούχα προκειμένου να προσεγγίσουν και να βγάλουν τον άνδρα στην ακτή.

Οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιακή λειτουργία του 33χρονου και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Εκεί συνεχίστηκε η προσπάθεια σταθεροποίησής του, ενώ κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, όπου και νοσηλεύεται.

Η πρόταση γάμου που κατέληξε σε δραματικές εξελίξεις

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο 33χρονος βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του και διέμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Ο άνδρας, νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του η οποία φέρεται να μην την αποδέχθηκε. Η εξέλιξη αυτή όπως φαίνεται τον επηρέασε έντονα.

Ο 33χρονος σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης προκάλεσε σοβαρές φθορές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και στη συνέχει απομακρύνθηκε από το κατάλυμα με κατεύθυνση προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 33χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ ενώ φέρεται να είχε ενημερώσει τη σύντροφό του για την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο 33χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα αναίσθητος μέσα στη θάλασσα από θαμώνες γειτονικής ταβέρνας οι οποίοι κάλεσαν σε βοήθεια.

Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, αλλά κυρίως η καθοριστική προσπάθεια των διασωστών που μπήκαν στη θάλασσα για να τον ανασύρουν, αποδείχθηκε κρίσιμη για τη ζωή του.

Πλέον ο 33χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

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