Αμάλ Αλαμουντίν: Στο Ολυμπιείο για τη συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO

Snapshot Η Αμάλ Αλαμουντίν συμμετείχε στη συνάντηση των Πρέσβεων Κής Θελήσεως της UNESCO που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκτός Παρισιού, στον Ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα.

Η επιλογή του Ολυμπιείου ως χώρου της συνάντησης συμβολίζει τη σύνδεση του σύγχρονου διαλόγου για τον πολιτισμό με την αρχαία ελληνική κληρονομιά.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη θεματική «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός» και περιλάμβανε ομιλίες από την Αμάλ Αλαμουντίν, την Υπουργό Πολιτισμού και άλλες προσωπικότητες.

Στο επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης παρέστησαν ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του, Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία απηύθυνε ομιλία.

Η διοργάνωση ανέδειξε την Αθήνα ως διεθνές κέντρο πολιτισμού και προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Snapshot powered by AI

Στο Ολυμπιείο, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, έφτασε λίγο πριν από τις 18:30 το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) η Αμάλ Αλαμουντίν, προκειμένου να συμμετάσχει στην αποψινή συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Η παρουσία της στην Αθήνα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, καθώς η διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία: είναι η πρώτη φορά που η συνάντηση πραγματοποιείται εκτός της έδρας της UNESCO στο Παρίσι, με την ελληνική πρωτεύουσα να φιλοξενεί το διεθνές γεγονός.

Η Αμάλ Αλαμουντίν / INTIME NEWS

Η επιλογή του Ολυμπιείου ως χώρου της συνάντησης προσδίδει έναν έντονο συμβολισμό στη βραδιά, συνδέοντας τον σύγχρονο διεθνή διάλογο για τον πολιτισμό και την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς με ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας Αθήνας.

Η Αμάλ Αλαμουντίν / Eurokinissi

Η αποψινή συνάντηση φέρνει στην Αθήνα προσωπικότητες που έχουν αναλάβει τον ρόλο των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, με στόχο την ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Eurokinissi

Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον επιβλητικό Ναό του Ολυμπίου Διός, μετατρέπει την ελληνική πρωτεύουσα για μία βραδιά σε σημείο συνάντησης διεθνών προσωπικοτήτων και πολιτισμού.

Η Αμάλ Αλαμουντίν / Eurokinissi

Η εκδήλωση στον Ναό του Ολύμπιου Διός

​Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης για τη σημαντική αυτή διοργάνωση, η οποία εστιάζει στη θεματική «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός». Στην εκδήλωση στο Ολυμπιείο, όπου δίνει το «παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, και άλλα εξέχοντα στελέχη της πολιτικής σκηνής, απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός από την ίδια, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με πρωτοβουλία της οποίας φιλοξενείται η συνάντηση στην ελληνική πρωτεύουσα.

Eurokinissi

​Το πρόγραμμα της επίσκεψης ολοκληρώνεται το βράδυ με επίσημο δείπνο στις 20:30 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί θα παραβρεθεί ο Πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία πρόκειται να απευθύνει και ομιλία.

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