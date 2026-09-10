Γαύδος: Χωρίς μαθητές φέτος Νηπιαγωγείο και Δημοτικό - Δεν υπάρχουν παιδιά

Snapshot Το Δημοτικό Σχολείο Γαύδου δεν θα λειτουργήσει φέτος λόγω έλλειψης μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Το Νηπιαγωγείο του νησιού βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, χωρίς μαθητές για τη φετινή χρονιά.

Η δήμαρχος Γαύδου δήλωσε ότι το σχολείο δεν κλείνει οριστικά και μπορεί να επαναλειτουργήσει αν εγκατασταθεί οικογένεια με παιδιά σχολικής ηλικίας.

Η εκπαιδευτικός που υπηρετούσε στο νησί μετακινήθηκε σε σχολείο της Κρήτης εξαιτίας της έλλειψης μαθητών.

Το 2024 είχε λειτουργήσει και γυμνασιακή τάξη στη Γαύδο, εκτός από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό. Snapshot powered by AI

Δεν θα λειτουργήσει φέτος το Δημοτικό Σχολείο της Γαύδου, για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν παιδιά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η έλλειψη μαθητών οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο Νηπιαγωγείο του νησιού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη εξήγησε ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην απουσία μαθητών και δεν σημαίνει οριστικό κλείσιμο του σχολείου.

Όπως τόνισε, στο νησί μένουν μόνιμα δύο παιδάκια τα οποία ωστόσο είναι ακόμα πολύ μικρά αλλά εάν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη σχολική χρονιά εγκατασταθεί στη Γαύδο οικογένεια με παιδί ηλικίας νηπιαγωγείου ή δημοτικού, θα κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε το σχολείο να επαναλειτουργήσει.

Η εκπαιδευτικός που υπηρετούσε πέρυσι στη Γαύδο έχει ήδη μετακινηθεί σε σχολείο της Κρήτης, καθώς για τη φετινή σχολική χρονιά δεν υπήρχαν μαθητές στο νησί. Στην ακριτική Γαύδο υπάρχει Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο, ενώ το 2024 λειτούργησε και γυμνασιακή τάξη.

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