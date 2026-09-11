Για 50 ευρώ: Λήστεψαν με μαχαίρι 24χρονο φοιτητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μεσημέρι, σε έναν χώρο όπου καθημερινά κινούνται εκατοντάδες φοιτητές και ξαφνικά μία απειλή με μαχαίρι. Ένας 24χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρέθηκε αντιμέτωπος με άγνωστο άνδρα, ο οποίος του απέσπασε 50 ευρώ πριν τραπεί σε φυγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/09) σε χώρο του Γαιόπολις στη Λάρισα, προκαλώντας αναστάτωση και εύλογη ανησυχία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr.

Ο νεαρός βρισκόταν στον χώρο όταν τον πλησίασε ο άνδρας. Με την απειλή μαχαιριού, τον εξανάγκασε να του παραδώσει τα χρήματα που είχε πάνω του. Ο φοιτητής, υπό τον φόβο της επίθεσης, του έδωσε το ποσό των 50 ευρώ.

Αμέσως μετά, ο άγνωστος απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή του. Παράλληλα, εξετάζονται οι κινήσεις του πριν και μετά το περιστατικό, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν στοιχεία που θα οδηγήσουν στα ίχνη του.