Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ύμνοι για την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα
Ελεύθερος Τύπος: Ισχυρή συμμαχία
Η Καθημερινή: Μάρκο Ρούμπιο: Δεν θα επιτρέπαμε πότε μια σύγκρουση Ελλάδας - Τουρκίας
Τα Νέα: Τα ψιλά γράμματα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Οκτωβρίου
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