Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ύμνοι για την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα

Ελεύθερος Τύπος: Ισχυρή συμμαχία

Η Καθημερινή: Μάρκο Ρούμπιο: Δεν θα επιτρέπαμε πότε μια σύγκρουση Ελλάδας - Τουρκίας

Τα Νέα: Τα ψιλά γράμματα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

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