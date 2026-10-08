Νέο Ηράκλειο: «Να πας στη χώρα σου» φέρεται να είπε καθηγήτρια σε 13χρονη - Κατάληψη στο σχολείο

Snapshot Μαθητές του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής προχώρησαν σε κατάληψη μετά από καταγγελία για ρατσιστική επίθεση εκπαιδευτικού σε 13χρονη μαθήτρια από την Κένυα.

Η εκπαιδευτικός φέρεται να χρησιμοποίησε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς και να πέταξε το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η μαθήτρια.

Η ίδια εκπαιδευτικός είχε προηγουμένως εμπλακεί σε καταγγελίες για απαξιωτική συμπεριφορά προς μαθήτρια με αναπηρία και άλλες παρόμοιες καταγγελίες.

Η εκπαιδευτικός, παρά τις καταγγελίες και πειθαρχικές διαδικασίες, επέστρεψε στο σχολείο προκαλώντας αντιδράσεις από γονείς και μαθητές.

Οι μαθητές απαιτούν την απομάκρυνση της εκπαιδευτικού και τη δημιουργία σχολικού περιβάλλοντος χωρίς βία, εκφοβισμό και διακρίσεις. Snapshot powered by AI

Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής, κλείνοντας το σχολείο, μετά από νέο περιστατικό που καταγγέλλεται ως λεκτική και ρατσιστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια εκπαιδευτικός που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη σχολική κοινότητα, καθώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αυτή τη φορά φέρεται να απευθύνθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς σε 13χρονη μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου, με αναφορά στο χρώμα του δέρματός της και την καταγωγή της από την Κένυα.

Η μητέρα της μαθήτριας περιγράφει το περιστατικό και καταγγέλλει ότι η εκπαιδευτικός προχώρησε σε ρατσιστικές αναφορές μέσα στον χώρο του σχολείου.

Όπως υποστηρίζει, η κόρη της βρισκόταν στον προαύλιο χώρο όταν η καθηγήτρια την πλησίασε και της είπε: «Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πας στη χώρα σου».

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, η εκπαιδευτικός φέρεται ακόμη να πέταξε στο έδαφος το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η 13χρονη και να της ζήτησε να το μαζέψει.

Η καταγγελία προκάλεσε την άμεση αντίδραση των συμμαθητών της, οι οποίοι τάχθηκαν στο πλευρό της και προχώρησαν στην κατάληψη, ζητώντας να αντιμετωπιστεί το ζήτημα από τις αρμόδιες Αρχές.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που καταγγέλλεται

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της ίδιας εκπαιδευτικού.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το σχολείο είχε βρεθεί ξανά υπό κατάληψη, έπειτα από καταγγελία μητέρας 12χρονης μαθήτριας με αναπηρία.

Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί τότε, η μαθήτρια, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικές δυσκολίες, χρησιμοποίησε τον ανελκυστήρα του σχολείου, έχοντας σχετική άδεια λόγω της κατάστασής της.

Η εκπαιδευτικός φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία, να αντέδρασε με ειρωνικό και απαξιωτικό τρόπο, αμφισβητώντας την ανάγκη της μαθήτριας να χρησιμοποιήσει το ασανσέρ. Το περιστατικό, όπως είχε γίνει γνωστό, είχε ως αποτέλεσμα το παιδί να ξεσπάσει σε κλάματα, ενώ η οικογένειά του απευθύνθηκε στις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές.

Παράλληλα, είχαν διατυπωθεί και άλλες μαρτυρίες για ανάλογες συμπεριφορές της εκπαιδευτικού απέναντι σε μαθητές.

Ερωτήματα για την επιστροφή της στο ίδιο σχολείο

Ιδιαίτερα ερωτήματα προκαλεί, σύμφωνα με γονείς και μαθητές, το γεγονός ότι η εκπαιδευτικός είχε απομακρυνθεί από το σχολείο την προηγούμενη σχολική χρονιά, αλλά επέστρεψε με την έναρξη της φετινής.

Η επανατοποθέτησή της στο ίδιο σχολικό συγκρότημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις, δεδομένων των προηγούμενων καταγγελιών που είχαν διατυπωθεί σε βάρος της.

Όπως αναφέρεται, κατά τα προηγούμενα χρόνια η εκπαιδευτικός έχει βρεθεί τέσσερις φορές αντιμέτωπη με Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ έχει παραπεμφθεί και σε πειθαρχικό συμβούλιο. Σε βάρος της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν κατατεθεί καταγγελίες από μαθητές, γονείς αλλά και συναδέλφους της.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο το ζήτημα της αντιμετώπισης καταγγελιών που αφορούν συμπεριφορές εκπαιδευτικών μέσα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις για την τοποθέτησή τους.