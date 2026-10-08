Γρεβενά: Φωτιά στη Δεσκάτη - Δύο ελικόπτερα πάνω από τις φλόγες

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών γύρω στις 2 μ.μ.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα.

Δύο ελικόπτερα υποστηρίζουν την κατάσβεση από αέρος.

Ο Δήμος Δεσκάτης συμμετέχει με υδροφόρες στην επιχείρηση.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών γύρω στις 2 μ.μ.

Με την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος άμεσα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Το έργο των πυροσβεστών από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Δεσκάτης με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.