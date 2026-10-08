Γρεβενά: Φωτιά στη Δεσκάτη - Δύο ελικόπτερα πάνω από τις φλόγες
Συνδράμουν δύο ελικόπτερα
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- Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών γύρω στις 2 μ.μ.
- Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα.
- Δύο ελικόπτερα υποστηρίζουν την κατάσβεση από αέρος.
- Ο Δήμος Δεσκάτης συμμετέχει με υδροφόρες στην επιχείρηση.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών γύρω στις 2 μ.μ.
Με την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος άμεσα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Το έργο των πυροσβεστών από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Δεσκάτης με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
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