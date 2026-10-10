Η Καρδίτσα επενδύει στο ποδήλατο με δίκτυο 17,8 χιλιομέτρων

Snapshot Η Καρδίτσα διαθέτει δίκτυο ποδηλατοδρόμων συνολικού μήκους 17,8 χιλιομέτρων, με 7,3 χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού και 10,5 χιλιόμετρα στην περιαστική περιοχή.

Ο Δήμος προχωρά σε ανακατασκευή και επέκταση των ποδηλατοδρόμων για την αποκατάσταση φθορών και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση επιφανειών, βελτίωση προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και τυφλούς, καθώς και αποκαταστάσεις φωτισμού και σήμανσης.

Η ποδηλατική κουλτούρα της Καρδίτσας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 και σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 30.000 ποδήλατα στην πόλη, ισάριθμα με τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Οι παρεμβάσεις αφορούν επί του παρόντος συγκεκριμένους δρόμους και για την ολοκλήρωση του δικτύου απαιτούνται επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Snapshot powered by AI

Με 17,8 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων και μια ποδηλατική κουλτούρα που ξεκινά από τη δεκαετία του 1950, η Καρδίτσα προχωρά σε έργα ανακατασκευής και επέκτασης των υποδομών της, δίνοντας έμφαση και στην προσβασιμότητα.

Σε μια εποχή που οι βιώσιμες μετακινήσεις αποτελούν ζητούμενο για πολλές ελληνικές πόλεις, η Καρδίτσα έχει ήδη συνδέσει την καθημερινότητά της με το ποδήλατο. Η θεσσαλική πόλη, όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δημοτικής αρχής κυκλοφορούν περίπου 30.000 ποδήλατα, όσα και τα επιβατικά αυτοκίνητα, προχωρά στην ανακατασκευή του εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων της, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και την ενίσχυση της ποδηλατικής κουλτούρας.

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και αποσκοπούν στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν συσσωρευτεί στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και των ζημιών που προκάλεσαν κυρίως οι καταστροφικές πλημμύρες του «Ιανού». Παράλληλα, προχωρούν έργα επέκτασης του δικτύου, ώστε το ποδήλατο να συνεχίσει να αποτελεί μια πρακτική επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων.

Ένα δίκτυο 17,8 χιλιομέτρων

Το οργανωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων του Δήμου Καρδίτσας εκτείνεται σε συνολικό μήκος 17,8 χιλιομέτρων. Από αυτά, τα 7,3 χιλιόμετρα βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό, ενώ άλλα 10,5 χιλιόμετρα καλύπτουν την περιαστική περιοχή.

Η ανακατασκευή κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των φθορών που προκάλεσαν τόσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα όσο και η πολυετής χρήση των υποδομών. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, ενώ η επέκταση του δικτύου αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για τη βιώσιμη κινητικότητα στην περιοχή.

Όπως έχει επισημάνει ο δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος, το ποδήλατο και οι ποδηλατόδρομοι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας της πόλης και σημείο αναφοράς για την περιοχή. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες χρήσης του δικτύου και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη χρήση του ποδηλάτου.

Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες

Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στην επιδιόρθωση των φθαρμένων επιφανειών. Προβλέπεται η απομάκρυνση παλαιών επιστρώσεων, όπως κυβόλιθοι ή βοτσαλωτό δάπεδο, και η τοποθέτηση νέων υλικών, καθώς και η αντικατάσταση κρασπέδων και προστατευτικών μπαρών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης η ανακατασκευή ραμπών σε προσβάσεις και διασταυρώσεις, η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση φρεατίων και σχαρών απορροής ομβρίων, αλλά και η ενίσχυση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι εργασίες επεκτείνονται και στα πεζοδρόμια των δρόμων από τους οποίους διέρχονται οι ποδηλατόδρομοι. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε ράμπες για άτομα με αναπηρία και σε οδεύσεις τυφλών, ενώ όπου χρειάζεται προβλέπονται αποκαταστάσεις στον δημοτικό φωτισμό, στη σήμανση και στη φύτευση.

Στην παρούσα φάση, οι εργασίες αφορούν τους ποδηλατοδρόμους στις οδούς Αθανασίου Μπλατσούκα, 18ης Αυγούστου, Αγίου Σεραφείμ και Τρικάλων. Για την ανακατασκευή των υπόλοιπων τμημάτων του δικτύου αναμένεται να απαιτηθούν πρόσθετες χρηματοδοτήσεις.

Μια σχέση με το ποδήλατο που ξεκινά από τη δεκαετία του 1950

Η ιδιαίτερη σχέση της Καρδίτσας με το ποδήλατο δεν είναι πρόσφατη. Η ποδηλατική κουλτούρα της πόλης άρχισε να αναπτύσσεται ήδη από τη δεκαετία του 1950 και σταδιακά εξελίχθηκε σε χαρακτηριστικό της καθημερινής ζωής των κατοίκων της.

Το 2003 κατασκευάστηκε ο πρώτος ποδηλατόδρομος της πόλης, μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων, με χρηματοδότηση του υπουργείου Μεταφορών και βάσει μελέτης του καθηγητή Θάνου Βλαστού, από τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Μέχρι το 2012, το δίκτυο είχε φτάσει τα 7,3 χιλιόμετρα στον αστικό ιστό και τα 10,5 χιλιόμετρα στην περιαστική περιοχή. Σήμερα, η εκτίμηση του Δήμου για περίπου 30.000 ποδήλατα στην πόλη, αριθμό αντίστοιχο με εκείνον των επιβατικών αυτοκινήτων, αποτυπώνει τη θέση που εξακολουθεί να έχει το συγκεκριμένο μέσο στις μετακινήσεις των κατοίκων.