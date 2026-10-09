Μετρό Θεσσαλονίκης: Ζευγάρι μπήκε με μεταλλικό κόφτη και 12 σπρέι

Snapshot Δύο άτομα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 6 μηνών με 3ετή αναστολή για εισβολή στις εγκαταστάσεις του μετρό Θεσσαλονίκης με μεταλλικό κόφτη και σπρέι.

Το ζευγάρι εισήλθε στο μετρό από φρεάτιο εξαερισμού και κινήθηκε στις τροχιές για περίπου 20 λεπτά, παραβιάζοντας διαχωριστική πόρτα.

Η ηλεκτροδότηση του δικτύου διακόπηκε προληπτικά και χρειάστηκε περίπου μία ώρα για τους ελέγχους και την αποκατάσταση.

Οι κατηγορούμενοι, που ζουν στη Γερμανία, δεν παραστάθηκαν στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο.

Η δίωξη για φθορά ξένου πράγματος παύθηκε λόγω μη υποβολής έγκλησης. Snapshot powered by AI

Σε φυλάκιση 6 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκαν δύο άτομα που είχαν "τρύπωσει" στις εγκαταστάσεις του μετρό Θεσσαλονίκης, έχοντας στην κατοχή τους έναν μεταλλικό κόφτη, 12 μπουκάλια με σπρέι βαφής και δύο ανεξίτηλους μαρκαδόρους. Πρόκειται για 38χρονο Έλληνα και την 33χρονη Γερμανίδα σύντροφό του, που κρίθηκαν ένοχοι από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για παρακώλυση συγκοινωνιών, από κοινού.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, όπως μεταδίδει σε τηλεγράφημά του το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, καταγράφηκε τα ξημερώματα της 3ης Απριλίου του τρέχοντος έτους, Το ζευγάρι φαίνεται πως εισήλθε στο δίκτυο του μετρό από φρεάτιο εξαερισμού και κινήθηκε στις δύο τροχιές για περίπου 20 λεπτά. Όταν τα δύο άτομα εντοπίστηκαν από κάμερες ασφαλείας, παραβίασαν διαχωριστική πόρτα - παραπέτασμα εντός του τούνελ, στη διακλάδωση της γραμμής 25ης Μαρτίου - Καλαμαριά.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο Δικαστήριο ο διευθυντής ασφαλείας της εταιρείας λειτουργίας του μετρό, αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί προληπτικά η ηλεκτροδότηση του δικτύου.

Όπως εξήγησε ο μάρτυρας, παρά το γεγονός ότι το μετρό δεν λειτουργούσε εκείνη την ώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης (ενόψει και της επέκτασης, τότε, του έργου προς Καλαμαριά). «Για τους ελέγχους και την αποκατάσταση του δικτύου χρειάστηκε περίπου μία ώρα», ανέφερε ο ίδιος.

Οι κατηγορούμενοι, που διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία, δεν εμφανίστηκαν στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο. Καταθέτοντας ως μάρτυρας, ο πατέρας του 38χρονου ανέφερε πως ο γιος του κατέβηκε από περιέργεια στις εγκαταστάσεις του μετρό.

Όσον αφορά την κατηγορία της φθοράς ξένου πράγματος, από κοινού, το Δικαστήριο αποφάσισε την παύση της δίωξης, καθώς δεν υποβλήθηκε η προβλεπόμενη έγκληση.

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