Πύρινος εφιάλτης στο Αιγάλεω: Στις φλόγες δύο βιοτεχνίες, εκκένωση σε ακτίνα 400 μέτρων

Snapshot Πυρκαγιάέσπασε σε δύο βιοτεχνίες ρούχων στο Αιγάλεω πριν από τη1 τα ξημερώματα και η κατάσβεση συνεχίζεται ολονύχτια λόγω των εύφλεκτων υλικών.

35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα επιχειρούν, ενώ η φωτιά έχει περιοριστεί χωρίς κίνδυνο επέκτασης.

Απομακρύνθηκαν προληπτικά οι κάτοικοι σε ακτίνα 400 μέτρων λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου και των σοβαρών ζημιών στα κτίρια.

Η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Αιγάλεω υποστηρίζουν την επιχείρηση με υδροφόρες και μέτρα ασφάλειας.

Οι πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή και κατευθύνονται προς τα νότια, δυσχεραίνοντας την κατάσβεση. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα σε δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων, επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς τα εύφλεκτα υλικά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο τους. Παράλληλα, οι πυκνοί καπνοί που εξακολουθούν να εκλύονται έχουν δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ χρησιμοποιείται και βραχιονοφόρο όχημα, λόγω των δυσκολιών πρόσβασης και των περιορισμών στην ανάπτυξη των δυνάμεων κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την εικόνα από το σημείο, η φωτιά έχει περιοριστεί και δεν διαφαίνεται κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, η επιχείρηση συνεχίζεται μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

Προληπτική απομάκρυνση σε ακτίνα 400 μέτρων

Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου και των σοβαρών φθορών που έχουν υποστεί τα κτίρια, αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων από τις εγκαταστάσεις. Στην επιχείρηση συνδράμει η Ελληνική Αστυνομία.

Παράλληλα, ο Δήμος Αιγάλεω ενισχύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Δύσκολη η κατάσβεση λόγω των εύφλεκτων υλικών

Η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων υφασμάτων και άλλων εύφλεκτων υλικών έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών, δυσκολεύοντας την προσέγγιση των εστιών και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Επιπλέον, η διαμόρφωση του χώρου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλο το εύρος των εγκαταστάσεων, καθιστώντας ακόμη πιο απαιτητικό το έργο τους.

Την ίδια ώρα, οι πυκνοί καπνοί εξακολουθούν να καλύπτουν την περιοχή, με την κατεύθυνσή τους να είναι προς τα νότια, στην πλευρά του Πειραιά.

Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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