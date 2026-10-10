Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας: Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας.

Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο του διαμερίσματος.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε από τους πυροσβέστες στο ΕΚΑΒ και στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Το Ανακριτικό Γραφείο Δράμας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Δοξάτου, στη Δράμα. Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός του διαμερίσματος.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, σήμερα το πρωί στις 11:15. Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, εντοπίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί, χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε από τους πυροσβέστες εκτός διαμερίσματος, παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Γραφείο Δράμας.