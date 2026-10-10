Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων - Βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο

Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Οργανισμός National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των ΗΠΑ κινητοποίησε τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας διαβιβάζοντας πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, ένας χρήστης είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Ακολούθησε η προβλεπόμενη ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα και έτσι οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη του κατηγορούμενου τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και στο ιατρείο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένας φορητός υπολογιστής, ένα tablet και μια κάρτα μνήμης microSD.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος ήταν εκείνος που διαχειριζόταν τον λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Σημειώνεται πως, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τα ψηφιακά πειστήρια, που κατασχέθηκαν, εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.