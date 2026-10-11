Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι
Ελεύθερος Τύπος: Το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις
Η Καθημερινή: Deja Vu?
Το Βήμα: Τα μυστήρια της Πνύκας
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
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