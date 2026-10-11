Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Οκτωβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι

Ελεύθερος Τύπος: Το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις

Η Καθημερινή: Deja Vu?

Το Βήμα: Τα μυστήρια της Πνύκας

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου.