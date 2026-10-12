Σοβαρό ατύχημα για τον δήμαρχο Ανατολικής Μάνης Πέτρο Ανδρεάκο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Snapshot Ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Πέτρος Ανδρεάκος, υπέστη σοβαρό ατύχημα στο σπίτι του μετά από πτώση στις σκάλες.

Υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης.

Ο Πέτρος Ανδρεάκος διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας του.

Ο Πέτρος Ανδρεάκος είναι δήμαρχος Ανατολικής Μάνης από το 2010 και έχει μακρά εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 1999. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Πέτρος Ανδρεάκος, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Πέτρος Ανδρεάκος γλίστρησε στις σκάλες της κατοικίας του και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Από την πτώση υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της υγείας του.

Ποιος είναι ο Πέτρος Ανδρεάκος

Ο Πέτρος Ανδρεάκος γεννήθηκε το 1950 στην Αρεόπολη και έχει μακρά πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ασχολείται ενεργά με αυτήν από το 1999, όταν εξελέγη δήμαρχος Οιτύλου, θέση την οποία διατήρησε έως το 2010.

Με τη δημιουργία του νέου καλλικρατικού Δήμου Ανατολικής Μάνης εξελέγη δήμαρχος το 2010 και έκτοτε παραμένει στο τιμόνι του δήμου.

Πριν από την ενασχόλησή του με την Αυτοδιοίκηση είχε δραστηριοποιηθεί στον επιχειρηματικό χώρο.