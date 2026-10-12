Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά
Ελεύθερος Τύπος: Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους
Τα Νέα: Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
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