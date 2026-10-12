Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά

Ελεύθερος Τύπος: Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Τα Νέα: Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

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