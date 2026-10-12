Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Την προανάκριση για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί ο Α΄ Σταθμός ΒΟΑΚ Χανίων
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στα Χανιά επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Τσικαλαριών, έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ, με έναν νέο άνδρα να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το τροχαίο συνέβη στις 12:15 τα μεσάνυχτα, όταν ένας 32χρονος που διέσχιζε κάθετα την εθνική οδό, φέρεται να παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ που κινούνταν στο ρεύμα προς Χανιά.
Για το συμβάν συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, ένας 47χρονος Χανιώτης, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.
Την προανάκριση για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί ο Α΄ Σταθμός ΒΟΑΚ Χανίων.
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