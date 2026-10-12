Θεσπρωτία: Το σημείωμα που άφησαν ο 89χρονος και η 84χρονη πριν δώσουν τέλος στη ζωή τους

Snapshot Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, 89 και 84 ετών, βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας.

Το ζευγάρι άφησε σημείωμα όπου ανέφερε ότι η αυτοκτονία ήταν δική τους απόφαση και έστελνε ευχές στην οικογένεια.

Φαίνεται ότι κατανάλωσαν δηλητηριώδη ουσία, καθώς βρέθηκαν δύο ποτήρια νερού και σημείωμα με προειδοποίηση για δηλητήριο.

Η τοπική κοινωνία περιγράφει το ζευγάρι ως ιδιαίτερα αγαπητά άτομα.

Η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση και έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για τη διερεύνηση των συνθηκών. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Παραποτάμου Θεσπρωτίας με τη διπλή αυτοκτονία ηλικιωμένου ζευγαριού.

Πρόκειται για έναν άνδρα 89 και μία γυναίκα 84 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους, σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το epiruspost, το ζευγάρι άφησε πίσω του ένα σημείωσε στο οποίο εξηγούσε ότι πρόκειται για αποκλειστικά δική τους απόφαση να φύγουν από τη ζωή, ενώ διατυπώνονταν ευχές προς τα μέλη της οικογένειάς τους.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι φέρεται να κατανάλωσε δηλητηριώδης ουσία, καθώς στο τραπέζι υπήρχαν δύο ποτήρια νερού και ένα σημείωμα που έγραφε «προσοχή δηλητήριο».

Η τοπική κοινωνία κάνει λόγο για δύο εξαιρετικά αγαπητούς ανθρώπους. Η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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