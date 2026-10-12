Κρήτη: Η κακοκαιρία του Οκτωβρίου ήταν η ισχυρότερη των τελευταίων 25 ετών

Η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου καταγράφεται ως ένα από τα πιο ακραία καιρικά επεισόδια που έχει αντιμετωπίσει το νησί τις τελευταίες δεκαετίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πρόκειται για την ισχυρότερη κακοκαιρία που έχει καταγραφεί στην Κρήτη τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια, τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς την έκταση των φαινομένων.

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