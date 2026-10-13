Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Σκούπα" στις πλατείες του τρόμου
Ελεύθερος Τύπος: 8,532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος έτους
Η Καθημερινή: Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης
ΤΑ ΝΕΑ: Καλές οι προθέσεις, πολλοί οι αστερίσκοι
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου.
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