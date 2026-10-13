Σοβαρό τροχαίο στο Αίγιο: Μετωπική Ι.Χ. με αγροτικό – Τρεις τραυματίες

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην οδό 23ης Μαρτίου στην είσοδο του Αιγίου μετωπική σύγκρουση Ι.Χ. και αγροτικού οχήματος.

Το αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (13/10) στην οδό 23ης Μαρτίου, στην είσοδο του Αιγίου, λίγο πριν από το σημείο όπου βρίσκεται το αεροπλάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aigiovoice.gr, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Το αγροτικό όχημα κινούνταν με κατεύθυνση προς την Πάτρα και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, φέρεται να εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν προς το Αίγιο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασης των τριών τραυματιών.

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