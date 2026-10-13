Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής - Ελεύθερος ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ, βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Τραγικό τροχαίο στο Παγκράτι είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 35χρονου μοτοσικλετιστή μετά από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη αρχικά αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

Το ΙΧ αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Οι Αρχές ερευνούν αν κάποιος από τους οδηγούς παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση εξετάζεται για να διαλευκανθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Φιλολάου, στο Παγκράτι, με θύμα έναν 35χρονο μοτοσικλετιστή. Η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 35χρονος κινούνταν σε κάθετη οδό και επιχείρησε να διασχίσει τη διασταύρωση, όταν συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που κινούνταν επί της Φιλολάου και οδηγούσε ένας 52χρονος αλλοδαπός. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη μετά το δυστύχημα, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο κάποιος από τους δύο οδηγούς να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος.

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